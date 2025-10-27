Bauernhaus in Reutigen nach Vollbrand unbewohnbar

Keystone-SDA

In der Gemeinde Reutigen bei Thun ist am Montagmorgen ein Bauernhaus in Vollbrand geraten. Das Gebäude ist laut Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde aber niemand.

(Keystone-SDA) Das Feuer an der Allmend in Reutigen wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 06.10 Uhr gemeldet, wie diese am Montag mitteilte. Die zwei Personen, die sich im Haus befanden, konnten sich demnach selbstständig in Sicherheit bringen. Ein Ambulanzteam kontrollierte sie vor Ort, hospitalisiert werden mussten sie aber nicht.

Mit Unterstützung der Gemeinde wurden alternative Unterbringungsmöglichkeiten für die Betroffenen organisiert, wie die Kantonspolizei weiter schrieb. Tiere seien keine im Gebäude gewesen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.

Der Warndienst Alertswiss hatte die Bevölkerung kurz nach 7 Uhr aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das Gebiet sollte zudem weiträumig umfahren werden. Kurz nach 10 Uhr gab Alertswiss Entwarnung.