Beat Schlatter verzichtet auf romantische Hotelübernachtungen

Keystone-SDA

Von kleinen Hotelzimmern hält Schauspieler Beat Schlatter wenig. Wenn dann noch Rosenblätter und aus Frottiertüchern gefaltene Schwäne auf dem Bett sind, würde er wohl am liebsten umkehren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schauspieler bezeichnet den Besuch in einem romantischen Boutique-Hotel als das unentspannteste Wochenende seines Lebens. Hinzu kam die Stimmung der anderen Hotelgäste. «Im Speisesaal sassen Pärchen, die sich kaum etwas zu erzählen hatten», erinnert sich Schlatter in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Samstag.

Grundsätzlich mag der Schauspieler Hotelzimmer nicht sonderlich. «Ich frage mich, wie man die Zeit zu zweit in so kleinen Hotelzimmern länger aushält», sagt der 64-Jährige.

Er und seine Frau Mirjam Fischer mieten deshalb gerne Ferienwohnungen mit mehreren Schlafzimmern. Allein schlafe man besser und gesünder, hatte der Schauspieler bereits in einem Interview mit der «Südostschweiz» gesagt. Das sei auch ein Grund, weshalb das Paar trotz ihrer langen Beziehung nicht zusammen wohnt.