Bei Brand in Gossau SG sind rund 800 Schweine verendet

(Keystone-SDA) Beim Grossbrand in einem Schweinezuchtbetrieb in Gossau SG vom Mittwochabend sind rund 800 Schweine verendet. Dies teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstagmorgen mit. Rund 90 Mutterschweine und 600 Ferkel konnten gerettet werden.

Vom Brand betroffen waren zwei Ställe mit insgesamt 1500 Schweinen. In dem einen Stall sind alle Tiere verendet. Der andere konnte vom Feuer geschützt werden, war jedoch laut Mitteilung lange Zeit sehr grosser Rauchentwicklung ausgesetzt.

Die 90 Mutterschweine und 600 Ferkel hätten dank maschineller Frischluftzufuhr gerettet werden können, schreibt die Polizei.

Die Feuerwehr war am Mittwoch um 17.10 Uhr ausgerückt. Sie vermutete, dass der Brand vom grösseren der beiden Ställe ausging. Dieser Stall ist komplett ausgebrannt, und das Dach ist eingestürzt.

Das Feuer war bereits ab 18.00 Uhr unter Kontrolle. Allerdings dauerten die Löscharbeiten am Abend noch längere Zeit an, während die Feuerwehr mit den Abbrucharbeiten beschäftigt war.