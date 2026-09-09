Beide Basel behalten Schulferienregelung bei

Keystone-SDA

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Die Schulferien in den beiden Basel-Kantonen bleiben unverändert. Eine Umfrage bei Eltern und Verbänden ergab eine klare Präferenz für die bestehende Regelung.

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(Keystone-SDA) Die heutige Ferienregelung erhielt bei den befragten Erziehungsberechtigten in beiden Kantonen am meisten Zustimmung – und zwar in Baselland mit 51 Prozent und in Basel-Stadt mit 56 Prozent, wie die Baselbieter Bildungsdirektion und das Basler Erziehungsdepartement am Mittwoch mitteilten. Man sehe deshalb keinen Anlass, die bestehende Verteilung der Schulferien anzupassen.

Von November 2025 bis Januar 2026 wurden 3000 Erziehungsberechtigte zur Umfrage eingeladen, von denen gemäss Mitteilung 877 teilnahmen. Zusätzlich äusserten sich zahlreiche Anspruchsgruppen wie Schulen, Gemeinden und Verbände dazu.

Die Befragung prüfte neben der heutigen Regelung fünf Varianten. Diese sahen unter anderem fixe Frühlingsferien oder eine Verschiebung einer Ferienwoche von den Sommer- in die Herbstferien vor.

Fixe Frühlingsferien: Knapper Entscheid

Obwohl einzelne Vorschläge teilweise Zuspruch fanden, erreichte keine Alternative eine ähnlich breite Unterstützung wie das bestehende Modell, wie es weiter heisst. Für fixe Frühlingsferien sprachen sich im Baselbiet 50 Prozent der befragten Erziehungsberechtigte aus, in Basel-Stadt 51 Prozent. Alle übrigen Varianten erhielten eine Zustimmung in Baselland zwischen 29 und 36 Prozent und in Basel-Stadt zwischen 23 und 36 Prozent.

Anlass für die im November 2025 lancierte Befragung waren parlamentarische Vorstösse in beiden Kantonen. Ziel war es, die 14 Ferienwochen gleichmässiger über das Schuljahr zu verteilen. Die Schulferien sind bis zum Schuljahr 2031/2032 von den beiden Kantonen festgelegt.