Berichte: «Star Trek»-Film mit neuer Crew in Planung

Keystone-SDA

"Star Trek"-Fans können sich auf ein weiteres Weltraumspektakel um das Raumschiff Enterprise freuen, allerdings soll es keine Fortsetzung der letzten Kinoreihe sein, wie US-Branchenblätter berichteten. Laut "Variety" und "Deadline.com" plant das Paramount Studio ein "Stark Trek"-Abenteuer mit einer völlig neuen Besetzung.

(Keystone-SDA) Als Drehbuchautoren, Regisseure und Produzenten sind demnach John Francis Daley und Jonathan Goldstein an Bord. Das Duo brachte zuvor Filme wie «Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben», «Game Night» und «Vacation – Wir sind die Griswolds» auf die Leinwand. Sie lieferten auch das Drehbuch für «Spider-Man: Homecoming».

Zwischen 1979 und 2016 entstanden dreizehn «Star Trek»-Filme, vor allem mit den Besatzungen um die Kapitäne James T. Kirk (William Shatner) und Jean-Luc Picard (Patrick Stewart). Seit dem Streifen «Star Trek» (2009) verkörperte Chris Pine in bisher drei Filmen Captain Kirk.

J.J. Abrams führte bei «Star Trek» (2009) und bei «Star Trek Into Darkness» (2013) Regie, bei «Star Trek Beyond» (2016) war Justin Lin Regisseur. In allen drei Filmen spielten auch Zachary Quinto, Zoe Saldana und Simon Pegg mit.