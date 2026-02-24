Berner Betonplastiker Jürg U. Ernst gestorben

Keystone-SDA

Der Berner Künstler und Betonplastiker Jürg Ulrich Ernst ist am 18. Februar gestorben. Das geht aus der Todesanzeige hervor, die am Dienstag erschienen ist.

(Keystone-SDA) Ernst sei «nach einem intensiven und ausgefüllten Leben voll von närrischem Tatendrang und kreativem Schaffen» friedlich zuhause eingeschlafen, hiess es weiter. Er wurde 75 Jahre alt.

Ernst wurde 1950 in Grenchen als Sohn des surrealistischen Malers Hans-Ulrich Ernst geboren und wohnte ab seinem 10. Lebensjahr im Kanton Bern, wie aus der Website des Künstlers hervorgeht. Er absolvierte eine Fotografenlehre und die Kunstgewerbeschule in Bern. Anschliessend arbeitete er als Fotograf. Von 1985 bis 2000 betrieb er in Schwarzenburg ein eigenes Foto-Fachatelier.

Ab 1995 machte sich Ernst einen Namen als Betonplastiker. In Schwarzenburg baute er den Gnomengarten auf – einen Garten mit zahlreichen skurrilen, bis zu sieben Metern hohen Betonskulpturen. Der Garten schloss 2015 seine Tore, Ernst widmete sich fortan der Malerei.

2017 wurde in Schwarzenburg mit einigen von Ernsts Skulpturen ein Gnomenweg eingerichtet, der bis heute besteht.