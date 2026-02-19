The Swiss voice in the world since 1935
Berner Fasnacht mit Bärenbefreiung gestartet

Bundesstadt in Narrenhand: am Donnerstagabend hat in Bern die Fasnacht begonnen. Hunderte Fasnachtsbegeisterte weckten am Abend den Fasnachtsbären aus seinem Winterschaf im Käfigturm. Danach schwärmten die Guggen und Fasnächtler aus zur Beizen- und Gassenfasnacht.

(Keystone-SDA) Dass die Berner Humor haben, beweisen die Schnitzelbankgruppen jeweils am Donnerstagabend an der Schnitzelbanksoirée. Am Freitag steht die Kinderfasnacht mit ihrem Umzug im Zentrum.

Am Samstag dann dürfte der grosse Fasnachtsumzug in der Innenstadt tausende Schaulustige anlocken. Angeführt wird er jeweils vom Fasnachtsbär. 36 Gruppen sind zum Umzug gemeldet. Zum Ausklang heisst es dann noch einmal Gässle und Feiern in den Berner Altstadtlokalen.

Das Sujet der Berner Fasnacht zeigt dieses Jahr ein farbenfrohes Wimmelbild: Fasnachtsbär und Narr im bunten Treiben in den Gassen der Stadt. Das Werk stammt vom Künstler Dario Pedro Lischetti.

