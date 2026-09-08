Berner Kantonspolizei nimmt mutmassliche Einbrecher in Hasle fest

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern wurde am frühen Freitagmorgen wegen eines Einbruchsversuchs in Hasle bei Burgdorf alarmiert. Sie konnte drei Verdächtige festnehmen, wie sie am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung erfolgte um 3.55 Uhr, der Ort war ein Verkaufsgeschäft in der Kalchofenstrasse, wie es hiess. Ausgerückte Patrouillen hätten fünf vermummte Personen festgestellt, die umgehend die Flucht ergriffen hätten.

Drei minderjährige Verdächtige wurden im Bereich Emmentalstrasse und Tschamerie gesichtet und unter Waffenhoheit festgenommen werden, wie die Polizei schrieb. Die Fahndung sei von einem Diensthund und einer Drohne unterstützt worden.

Die Festgenommenen wurden auf die Polizeiwache gebracht und die Jugendanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen, wie es weiter hiess. Zudem habe ein als gestohlen gemeldetes Auto sichergestellt werden können. Zwei der mutmasslichen Einbrecher seien noch auf der Flucht.