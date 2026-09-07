Berner Kantonspolizei sucht vier Cupfinal-Fussballfans

Die Kantonspolizei Bern fahndet nach vier Fussballfans, die am Cupfinal anwesend waren Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern sucht vier mutmassliche Täter wegen der Zündung von Handlichtfackeln und Knallpetarden im Berner Wankdorf-Stadion anlässlich des Cupfinals Biel gegen Basel am 1. Juni 2025. Die Staatsanwaltschaft hat dazu eine mehrstufige Öffentlichkeitsfahndung verfügt.

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(Keystone-SDA) Vier Männer stehen im dringenden Verdacht, die Gegenstände mitten in der Menschenmenge abgebrannt zu haben. Dabei nahmen sie laut Polizei-Mitteilung vom Montag schwere Verletzungen von umstehenden Personen in Kauf. Umfangreiche Ermittlungen führten zwar zu den vier Verdächtigen, diese blieben aber unidentifiziert.

In einem ersten Schritt publiziert die Polizei am kommenden Donnerstag auf ihrer Website verdeckte Bilder der Männer. Führt dies nicht zur Identifikation, veröffentlichen die Ermittler eine Woche später Fotos, welche die Gesuchten unverdeckt zeigen.

Sollten sich die Gesuchten bis zu einem der genannten Zeitpunkte von sich aus melden oder identifiziert werden können, sieht die Polizei von einer Publikation der Bilder ab.

Die Kantonspolizei Bern greift ab und zu auf das Instrument der Öffentlichkeitsfahndung zurück. Zuletzt suchte sie auf diesem Weg im März 2026 nach rund 30 Personen, die an einer unbewilligten Kundgebung Straftaten begangen haben sollen.