Berner Linke kämpfen am Tag der Arbeit gegen Abschottung

Keystone-SDA

Auch im Kanton Bern zelebrieren Linke und Gewerkschaften am (heutigen) Freitag den Tag der Arbeit. Markige Worte gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP prägen vielerorts die Ansprachen.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Biel warnte SP-Bundesrat Beat Jans am Mittag vor den Folgen des Begehrens, das am 14. Juni zur Abstimmung kommt. Die Initiative gefährde Jobs, Löhne und die Beziehungen zu Europa.

In Bern ist am späten Nachmittag ein Umzug von der Altstadt auf den Bundesplatz geplant. Dort will unter anderem SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen das Wort ergreifen. In Burgdorf ist eine Ansprache des neuen SP-Regierungsrats Reto Müller vorgesehen. 1.-Mai-Feiern sind auch etwa in Thun, Unterseen und Langenthal angekündigt.

In Bern haben Linksaussen-Gruppierungen zudem zum «revolutionären 1. Mai» aufgerufen. Sie wollen am frühen Abend auf die Strasse gehen.