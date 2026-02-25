Berner Polizei erwischt Raser in Frienisberg

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstag in Frienisberg in der Gemeinde Seedof einen Raser mit 159 km/h gemessen. Erlaubt gewesen wären 80 km/h. Der Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

(Keystone-SDA) Die mit einem Laser-Messsystem durchgeführte Geschwindigkeitskontrolle auf der Bernstrasse ergab nach Abzug der gesetzlichen Toleranz eine Geschwindigkeit von 154 km/h. Die Polizei hielt den 56-Jährigen kurze Zeit später an seinem Domizil an, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Der Mann zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Die Polizei beschlagnahmte sein Auto für weitere Abklärungen. Er wird sich nach Abschluss der Ermittlungen nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, wie es weiter hiess.