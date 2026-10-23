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Berner Polizei fasst Raser nach Tempoexzess in Oppligen

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in Oppligen einen 18-jährigen Autolenker gestoppt, der in einem Wohngebiet mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Er war mit 104 Kilometern pro Stunde unterwegs, wo maximal 50 Kilometer pro Stunde gestattet sind.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der mutmassliche Lenker sei geständig, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Gestoppt wurde er im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung an der Dorfstrasse.

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