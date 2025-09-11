Berner Polizei schnappt mutmasslichen Betrüger
Die Berner Kantonspolizei hat am Montag einen mutmasslichen Geldkurier auf frischer Tat ertappt. Er holte bei einer Frau 21'700 Franken ab, die zuvor durch Telefonbetrug erlangt wurden. Seit Anfang Monat sind solche Betrugsversuche gemäss den Behörden wieder gestiegen.
(Keystone-SDA) Die geschädigte Frau habe am 4. September einen Anruf von Unbekannten erhalten. Diese hätten sich abwechselnd als Polizisten, Bankangestellte und Mitarbeitende eines Elektronikfachgeschäfts ausgegeben, schrieb die Kantonspolizei Bern am Donnerstag in einer Mitteilung.
Die unbekannte Täterschaft habe der Frau eine angebliche Fehlbuchung und mutmassliche Betrugstaten innerhalb ihrer Bank vorgegaukelt. Schliesslich sei sie aufgefordert worden, 21’700 Franken abzuheben und dem Kurier zu übergeben.
Als sie dann später noch einmal von den gleichen Personen kontaktiert wurde, wurde sie unsicher und meldete sich bei der Polizei. Diese erwischte dann den mutmasslichen Kurier bei einer vereinbarten Geldübergabe am Montag in flagranti.
Der Mann muss sich nun vor der Justiz verantworten. Gemäss Ermittlungen versuchte er bereits am Tag davor erfolglos, bei einer anderen Frau 11’000 Franken abzuholen, schrieb die Polizei weiter.
Die Behörden warnten deshalb erneut davor, Geld, Bankkarten oder Wertsachen zu übergeben. Die Polizei frage nie nach persönlichen Daten oder Geld. Verdächtige Anrufe müssten sofort gemeldet werden.