Berner Regierung spricht Million für Eidgenössisches Musikfest

Keystone-SDA

Der Kanton Bern unterstützt das Eidgenössische Musikfest 2026 in Biel mit einem Beitrag von einer Million Franken aus dem Lotteriefonds. Das teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Der Grossanlass findet vom 14. bis 17. Mai statt. Die Organisatoren rechnen mit mehr als 500 Vereinen, über 25’000 Teilnehmenden sowie mehreren zehntausend Besucherinnen und Besuchern. Das Eidgenössische Musikfest findet alle fünf Jahre statt.

Die 35. Ausgabe hätte ursprünglich 2021 in Interlaken stattfinden sollen, fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Für die Ausgabe 2026 warf Interlaken aus finanziellen Gründen das Handtuch. Biel sprang daraufhin in die Bresche und ist nun zum dritten Mal nach 1880 und 1976 Gastgeberin des Wettbewerbs.