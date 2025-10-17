Berner Stadtrat entscheidet über höheren Betrag an Gaskessel

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat hat den Leistungsvertrag mit dem Verein Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel für die Jahre 2026 und 2027 genehmigt. Für die Leistungen des Vereins beantragt er dem Stadtrat einen Verpflichtungskredit von insgesamt 1,59 Millionen Franken.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat möchte den jährlichen Betrag demnach um gut 150’000 Franken erhöhen. Das geht aus dem am Freitag publizierten Vortrag der Stadtregierung hervor.

Der Gaskessel zählt jährlich rund 40’000 Besucherinnen und Besucher und organisiert etwa 130 Veranstaltungen, darunter Konzerte, Partys und Projekte für junge Kulturschaffende. Der Verein betreibt auch Jugendsozialarbeit. Diese soll um 30 bis 40 Prozent aufgestockt werden.

Grund dafür sei die gestiegene Nachfrage, heisst es im Vortrag. Die Anzahl Beratungen habe sich von zehn im Jahr 2022 auf 116 im Jahr 2024 mehr als verzehnfacht.

Rund ein Viertel der zusätzlichen Mittel soll diesem Bereich zugute kommen. Auch Lohnanpassungen bei zentralen Funktionen wie Co-Leitung, Programmation und Technik sind vorgesehen. Der Verein könne diese nicht aus eigenen Mitteln stemmen, schreibt der Gemeinderat.

Die Stadt deckt mit dem Leistungsvertrag rund einen Drittel der Gesamtausgaben des Gaskessels. Der Verein erwirtschaftete 2024 bei einem Ertrag von 1,85 Millionen Franken einen Eigenfinanzierungsgrad von 71 Prozent. Der Verpflichtungskredit soll in jährlichen Tranchen ausbezahlt werden.