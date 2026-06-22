The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Berner Stadtregierung budgetiert «rote Null»

Keystone-SDA

Die Stadt Bern kämpft weiter gegen rote Zahlen. Für das Jahr 2027 budgetiert der Gemeinderat ein kleines Defizit von 2,5 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das entspricht 1,6 Promille des städtischen Gesamtaufwands, wie die Stadt Bern am Montag mitteilte. Auch 2028 ist gemäss Aufgaben- und Finanzplan eine «rote Null» zu erwarten, danach werden Überschüsse angestrebt.Der Gemeinderat arbeite weiter an der Stabilisierung der Stadtfinanzen, hiess es. Sein Ziel seien «mehrheitsfähige Budgets ohne massive Sparpakete», wobei die Steueranlage von 1,54 nicht angetastet werden solle.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft