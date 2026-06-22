Berner Stadtregierung budgetiert «rote Null»

Keystone-SDA

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Die Stadt Bern kämpft weiter gegen rote Zahlen. Für das Jahr 2027 budgetiert der Gemeinderat ein kleines Defizit von 2,5 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Das entspricht 1,6 Promille des städtischen Gesamtaufwands, wie die Stadt Bern am Montag mitteilte. Auch 2028 ist gemäss Aufgaben- und Finanzplan eine «rote Null» zu erwarten, danach werden Überschüsse angestrebt.Der Gemeinderat arbeite weiter an der Stabilisierung der Stadtfinanzen, hiess es. Sein Ziel seien «mehrheitsfähige Budgets ohne massive Sparpakete», wobei die Steueranlage von 1,54 nicht angetastet werden solle.