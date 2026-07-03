Bernexpo ernennt Roger Schnegg zum neuen CEO

Keystone-SDA

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Bernexpo hat Roger Schnegg zum neuen CEO ernannt. Der derzeitige CEO von Swiss Olympic übernimmt die Leitung des Berner Messe- und Eventunternehmens per November 2026 und soll dieses in der laufenden Stabilisierungsphase weiterentwickeln, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 58-jährige Betriebsökonom führt Swiss Olympic seit 2012. Zuvor war er bereits von 1996 bis 1998 als Leiter der Abteilung Messen und Events Mitglied der Geschäftsleitung der Bernexpo.