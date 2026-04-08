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Betonmischer und Kleinbus in Türkei kollidiert – mindestens 6 Tote

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss zwischen einem Betonmischer und einem Kleinbus in der Türkei sind mindestens sechs Menschen gestorben. Mehrere weitere Menschen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall im südwesttürkischen Burdur verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Auf einer Strasse zwischen Isparta und Antalya stiessen demnach die beiden Fahrzeuge aus noch unbekannten Gründen zusammen. Rettungskräfte seien zur Unfallstelle entsandt worden.

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