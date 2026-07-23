Betrunkener Junglenker prallt in Schwellbrunn mit Auto gegen Baum

Keystone-SDA

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Ein betrunkener Junglenker hat am Donnerstag in Schwellbrunn AR mit seinem Auto einen Gartenzaun sowie eine Hecke durchbrochen und ist mit diesem gegen einen Baum geprallt. Die Polizei nahm dem 18-Jährigen den Führerausweis auf Probe auf der Stelle weg. Am Auto entstand Totalschaden.

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(Keystone-SDA) Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto kurz vor drei Uhr zusammen mit zwei Mitfahrern von Schwellbrunn Richtung Degersheim, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Ausgangs des Dorfes fuhr der Junglenker in einer engen Linkskurve geradeaus.

Das Auto durchbrach unter anderem einen Gartenzaun und prallte schliesslich gegen einem Baum im Garten eines Einfamilienhauses. Eine Polizeipatrouille habe beim Fahrer «Alkoholsymptome» festgestellt, weshalb eine beweissichere Atemalkoholprobe angeordnet wurde.

Das stark beschädigte Auto wurde gemäss Communiqué mit einem Kran geborgen und durch eine Pikettgarage abtransportiert. Der Sachschaden am Garten kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.