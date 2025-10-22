Betrunkener Lastwagenchauffeur auf der A2 in Neuenkirch LU gestoppt

Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch auf der A2 bei Neuenkirch LU einen alkoholisierten Lastwagenchauffeur angehalten. Der 66-jährige hatte zudem gegen die Vorschriften zu Arbeits- und Ruhezeiten verstossen.

(Keystone-SDA) Eine Atemalkoholprobe beim Lenker ergab einen Wert von umgerechnet 0,88 Promille, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch in einem Communiqué mitteilte. Der Chauffeur musste sich einer Blutentnahme unterziehen, seine Weiterfahrt wurde ihm untersagt, wie es weiter hiess.

Der Mann musste eine Bussendeposition hinterlegen. Er wird gemäss Mitteilung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.