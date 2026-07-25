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Betrunkener Mofafahrer verunfallt in Ottoberg und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein betrunkener Mofafahrer ist am Freitagabend in Ottoberg bei einem Selbstunfall verunfallt. Er musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué war der 50-jährige Mofafahrer kurz vor Mitternacht auf der Bachtobelstrasse von Weinfelden in Richtung Ottoberg unterwegs. Auf der Höhe Schnellberg stürzte er aus noch ungeklärten Gründen, wie die Polizei mitteilte. Dabei zog er sich «leichte bis mittelschwere Verletzungen» zu.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,8 Promille.

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