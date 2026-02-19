Bevölkerung in Winterthur wächst wegen Hausabbrüchen weniger stark

Keystone-SDA

In Winterthur ist die Bevölkerung zuletzt weniger stark gewachsen als in den Vorjahren. Das liege vor allem daran, dass 2025 keine zusätzlichen Wohnungen entstanden seien, teilte die Stadt Winterthur am Donnerstag mit. Es wurden mehr Wohnungen abgebrochen, als neue entstanden sind.

(Keystone-SDA) Das vergangene Woche vom Kanton bekanntgemachte Bevölkerungswachstum in Winterthur von 355 Personen liess aufhorchen. Zum Vergleich: In Zürich betrug es im letzten Jahr über 4000 Personen, in den kleineren Städten Dübendorf und Uster 673 und 484.

Am Donnerstag erklärte die Stadt Winterthur den tiefsten Wert in 15 Jahren mit dem Wohnbau. «284 Wohnungen wurden abgebrochen, 193 erstellt», heisst es in einer Mitteilung. Allein in Oberwinterthur seien beim Rückbau von acht Wohnblöcken 168 Wohnungen weggefallen. Die Stadt betont gleichzeitig positives für das Wachstum: Künftig sollen dort 340 neue Wohnungen entstehen.

Dass die Bevölkerung dennoch leicht wuchs, liege auch am Bezug zahlreicher bereits fertiggestellter, umgebauter oder ersetzter Gebäude. Als Beispiel nennt die Stadt Umbauten im Quartier Brühlberg und Neubauten in Neuwiesen und Sennhof.

Tiefster Nettozuzug seit langem

Überraschen tief ist der Nettozuzug in Winterthur mit 41 Personen. Dabei sei der Zuzug eigentlich der wichtigste Motor des Bevölkerungswachstums, schreibt die Stadt. 7326 Personen verliessen die zweitgrösste Stadt im Kanton Zürich im letzten Jahr. «Der Nettozuzug lag so tief wie seit langem nicht mehr», heisst es in der Mitteilung.

Der Geburtenüberschuss lag noch bei 185. Dies trotz eines Geburtenrückgangs um sechs Prozent und mehr Todesfällen. Ohne die 1071 Geburten wäre Winterthur kaum gewachsen, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Insgesamt wohnten Ende 2025 122’758 Personen in Winterthur.