Biel sichert Leugenestrasse mit Schutzdamm vor Steinschlag

Keystone-SDA

Die Stadt Biel beginnt im März mit dem Bau eines Schutzdamms entlang der Leugenestrasse. Dieser soll die Strasse vor Steinschlag schützen, wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schutzdamm sei zudem eine wichtige Voraussetzung für die Verlängerung der Leugenestrasse. Sie liegt gemäss kantonaler Gefahrenkarte in einer Zone mit erheblichem Steinschlagrisiko, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb.

Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Sie sollen in der ersten Märzwoche starten und dauern zirka sechs Wochen.

2024 hatte der Bieler Stadtrat dem Verkauf von Bauland an der Leugenestrasse an die Harting AG zugestimmt, damit diese ihren Standort erweitern kann, wie es weiter hiess. Im Rahmen dieses Geschäfts wurde vereinbart, dass die Stadt Biel die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zur Absicherung der Verlängerung der Leugenestrasse umsetzt.