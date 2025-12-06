Blinde Sängerin Bernarda Brunovic steht im «The Voice»-Finale

Keystone-SDA

Die blinde Zürcher Sängerin Bernarda Brunovic steht im diesjährigen Finale von "The Voice of Germany". Die 32-Jährige will den Titel dieses Mal unbedingt in die Schweiz holen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Brunovic sang, wie der «Blick» schreibt, am Freitag den Bond-Song «Writing’s On The Wall» von Sam Smith und sorgte damit für Standing Ovations im Studio. Ihre Coaches Michi & Smudo von den «Fantastischen Vier» bezeichneten sie anschliessend als eine «Wunder-Sängerin».

Bereits 2018 hatte Brunovic, die seit ihrer Geburt blind ist, bei «The Voice of Germany» im Team von Michael Patrick Kelly das Halbfinale erreicht. Damals war dort dann Schluss. Dieses Jahr hat es sogar mit dem Einzug ins grosse Finale geklappt. Jetzt hofft die Zürcherin auf den Titel.