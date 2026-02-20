Boltigen stimmt sich auf Franjo-Empfang ein

Keystone-SDA

Die Simmentaler Gemeinde Boltigen rüstet sich am späten Freitagnachmittag für den Empfang von Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen. Um 18 Uhr steigt die Feier für den Goldmedaillengewinner in Abfahrt, Super-G und Team-Kombination.

(Keystone-SDA) Schon lange vor Boltigen füllte sich der Zug mit Fans, die an den Empfang reisten. Die Gemeinde Boltigen hatte gebeten, möglichst mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Entlang der Strecke waren zahlreiche Häuser und Scheunen mit Gratulationstransparenten geschmückt. «Bravo Franjo» war etwa zu lesen und eiligst auf Leintücher gepinselte olympische Ringe zu sehen.

Kinder mit «Fva»-Fähnchen und -Mützen – FvA steht für Franjo von Allmen – stapften in Boltigen mit ihren Eltern dem Festgelände entgegen. Bereits um 17 Uhr füllte sich das Festzelt beim Schulhaus im Ortsteil Reidenbach.