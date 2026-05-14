Brand auf Balkon in Niederuzwil SG verursacht Sachschaden

Keystone-SDA

In Niederuzwil SG ist am Mittwochnachmittag auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 14.00 Uhr sei in der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung eingegangen, dass es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses brenne. Die ausgerückte Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Das Feuer sei auf den Balkon beschränkt geblieben. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache sei unbekannt und werde abgeklärt. Rund 30 Angehörige der örtlichen Feuerwehr sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen waren ausgerückt.