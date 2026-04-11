Brand auf Baustelle in Erlinsbach AG verursacht grossen Schaden

Keystone-SDA

Im aargauischen Erlinsbach hat es am Freitag auf dem Dach eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses gebrannt. Eine explodierende Gasflasche verursachte einen lauten Knall, während sich starker Rauch entwickelte.

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(Keystone-SDA) Augenzeugen bemerkten das Feuer am Gartenweg kurz nach 17.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr fand den Brandherd demnach auf dem Flachdach einer der Wohnungen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle.

Der Brand brach laut ersten Erkenntnissen der Polizei im Zusammenhang mit Arbeiten auf dem Dach aus. Er richtete «beträchtlichen» Schaden an. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zu den genauen Umständen auf.