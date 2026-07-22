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Brand in Bunker der Kehrichtverwertung Hinwil ausgebrochen

Keystone-SDA

In einem Bunker der Kehrichtverwertung in Hinwil ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Warn-App Alertswiss fordert Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, heisst es in der Warnung auf Alertswiss. Anwohnende sollen Lüftungen und Klimaanlagen abstellen und die Nachbarn informieren.

Weiter sollen sich alle von dem Gebiet fernhalten und dieses weiträumig umfahren. Die Kehrichtverwertung Zürich Oberland (Kezo) bestätigte den Brand auf ihrer Website.

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