Brand in der Kehrichtverwertung Hinwil verursacht hohen Schaden
Bei einem Brand in der Kehrichtverwertungsanlage in Hinwil ist am Mittwochvormittag niemand verletzt worden. Es entstand aber hoher Sachschaden.
(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz nach 10.15 Uhr im Bunker 2 der Kehrichtverwertungsanlage (Kezo) in Hinwil aus. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Bereich eines Fliessbandes und eines Schachtes entstanden, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochnachmittag mitteilte. Was genau in Brand geriet, sei aber noch unklar. Auch die genaue Höhe des Schadens ist noch offen.
Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der komplexen Gebäudestruktur und der starken Rauchentwicklung anspruchsvoll. Die Bevölkerung wurde wegen der starken Rauchentwicklung über Alertswiss aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet zu meiden.
Die Warnung konnte um 13.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen laufen. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich nahmen die entsprechenden Abklärungen auf.