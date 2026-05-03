Brand in Jugendhaus in Allschwil BL verläuft glimpflich

Keystone-SDA

Ein Brand im Kinder- und Jugendhaus Allschwil BL ist am Samstagabend glimpflich ausgegangen. Verletzt wurde niemand. In der Umgebung kam es infolge der starken Rauchentwicklung zu Geruchsbelästigungen.

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(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Baselmattweg trat dichter Rauch unter dem Dachvorsprung des Gebäudes hervor und teilweise waren Flammen sichtbar, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brandherd im Gebäudeinnern rasch lokalisieren, unter Kontrolle bringen und vollständig löschen können.

Das Gebäude war laut Mitteilung zum Zeitpunkt der Brandentdeckung um 18.15 Uhr geschlossen und es befanden sich keine Personen darin. Die Brandursache sei derzeit unklar und Gegenstand von Ermittlungen durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren, die Polizei Basel-Landschaft sowie der Rettungsdienst, wie es weiter hiess.