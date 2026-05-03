Brand in Wohnhaus in Hergiswil NW

Keystone-SDA

In Hergiswil im Kanton Nidwalden ist am Sonntag in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Die Behörden warnten auf der Warn-App Alertswiss vor starker Rauchentwicklung.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, sie stehe wegen des Brandes im Einsatz. Einzelheiten waren zunächst keine bekannt.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf Alertswiss auf, das betroffene Gebiet nicht zu betreten. Fenster und Türen seien zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle das betroffene Gebiet weiträumig umfahren werden. Den Anweisungen der Notfalldienste und Behörden sei Folge zu leisten.