Brand zerstört Lokal in St-Maurice VS: Jugendliche unter Verdacht

Keystone-SDA

Ein Lokal in St-Maurice im Wallis ist in der Nacht auf Dienstag vollständig niedergebrannt. Kurz darauf nahm die Polizei zwei minderjährige Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren fest. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über eine starke Rauch- und Flammenentwicklung ging kurz nach 3 Uhr bei der Einsatzzentrale ein, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Morgen denn auch unter Kontrolle bringen. Das Gebäude wurde jedoch vollständig zerstört.

Kurz nach dem Vorfall hielt die Polizei ein Fahrzeug mit zwei minderjährigen Schweizern an. Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren stünden im Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein, teilte die Polizei weiter mit.

Das Jugendgericht leitete eine Untersuchung ein.