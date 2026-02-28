Bund rät von Reisen nach Israel ab

Die deutsche Regierung rät von Reisen nach Israel ab. Keystone-SDA

Nach der Eskalation in Nahost in der Nacht auf Samstag rät der Bund von Reisen nach Israel ab. Für den Iran gilt derselbe Hinweis bereits seit einiger Zeit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nachdem die israelische Regierung den Notstand ausgerufen und den Luftraum gesperrt hat, hat das Eidgenössische Departement für äussere Angelegenheiten (EDA) am Samstag mit einer verschärften Reisewarnung reagiert.

Die Entwicklung der Lage sei ungewiss, heisst es. Schweizer Staatsangehörige, die sich in Israel aufhalten, werden vom EDA darauf hingewiesen, dass sie die kommerziellen Transportmittel nutzen sollen, wenn sie das Land verlassen möchten. Der Entscheid zur Ausreise erfolge freiwillig, auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten.

Von Reisen in den Iran hatte das EDA bereits zuvor abgeraten. Israel und die USA haben nach eigenen Angaben am Samstag mit «umfangreichen Angriffen» gegen den Iran begonnen. Letzte Woche hatten die Parteien in Genf verhandelt.