The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bundespräsident will am Europagipfel Probleme bilateral besprechen

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin will am Europagipfel in Eriwan in bilateralen Gesprächen "Probleme" thematisieren. Er nimmt am Montag am achten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Armenien teil.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Treffen ermögliche bilaterale Gespräche, in welchen Botschaften überbracht und Probleme diskutiert werden könnten, sagte Parmelin bei seiner Ankunft am Anlass. Es gebe auch Anfragen Anderer, die gewisse Themen besprechen möchten.

So ist unter anderem ein Treffen mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni geplant. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien sind seit der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS angespannt.

Bereits am Vorabend tauschte sich Parmelin etwa mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus, wie einem Beitrag des Präsidenten auf X zu entnehmen war. Sie waren zu einem Abendessen für Staats- und Regierungschefs eingeladen.

Die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) trifft sich zweimal jährlich. Sie umfasst 47 europäische Staaten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft