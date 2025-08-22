Camping und Strasse am Lauerzersee müssen verkleinert werden
Am Lauerzersee müssen die Sägelstrasse und der Campingplatz Buchenhof verkleinert werden. Grund dafür ist, dass diese über Jahre hinweg unrechtmässig vergrössert worden waren.
(Keystone-SDA) Wegen des Moorschutzes sei eine nachträgliche Bewilligung der nicht bewilligten Bauten nicht möglich, erklärten Vertreter des Kantons Schwyz am Freitag an einer Medienkonferenz.
Das Gebiet Sägel/Lauerzersee ist eine der sechs Moorlandschaften im Kanton Schwyz, die nationale Bedeutung haben. Derzeit ist der Kanton daran, den Moorschutz in der Nutzungsplanung umzusetzen. Dabei stiessen die Behörden auf die Vollzugsdefizite.