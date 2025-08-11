Cassis empfängt den Aussenminister des Vereinigten Königreichs

Keystone-SDA

Der Aussenminister des Vereinigten Königreichs, David Lammy, hat erstmals offiziell die Schweiz besucht. Am Rande des 78. Locarno Film Festivals nannte er die Schweiz einen der "engsten und wertvollsten Partner" Grossbritanniens.

(Keystone-SDA) Die Partnerschaft der beiden Länder sei «ein Modell der Diplomatie», sagte Lammy. Wie in den 1920er Jahren, als die Friedenskonferenz von Locarno stattgefunden habe, sei auch diese Zeit geprägt von einer «Suche nach Klarheit, Stärke und Überzeugung».

Wir befänden uns in einer «post-humanen» Ära, die Gesellschaft werde gerade neu kreiert, sagte der Aussenminister des Vereinigten Königreichs in Locarno. «Wenn wir zusammen agieren, können wir die Zeit verändern», zeigte er sich überzeugt.