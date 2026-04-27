CH Media kauft drei regionale Aargauer Gratisanzeiger

Keystone-SDA

Das Medienunternehmen CH Media übernimmt weitere Aargauer Regionalzeitungen. Die Gratisanzeiger "General Anzeiger", "Rundschau Süd" und "Rundschau Nord" für die Regionen Brugg und Baden gehören ab dem 1. September CH Media.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Schellenberg Gruppe entschied sich, diese drei Gratisanzeiger zu verkaufen, wie CH Media am Montag mitteilte. Die Blätter erscheinen als Titel des Regionalverlags Effingermedien. Über die finanziellen Einzelheiten und die vertraglichen Details sei Stillschweigen vereinbart worden, hiess es.

Es sei das Ziel, einen Grossteil der Mitarbeitenden der übernommenen Gratisanzeiger weiter zu beschäftigen, schrieb CH Media. Im Zuge der Integration und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Medienbranche könnten vereinzelt personelle Anpassungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Parallel dazu werde ein Zusammenschluss der beiden «Rundschau»-Titel geprüft.

Er sei überzeugt, dass man mit CH Media «den bestmöglichen Käufer» für die Anzeiger gefunden habe, wird Oskar Schellenberg, Inhaber der Schellenberg Gruppe, in der Medienmitteilung zitiert. Die Gruppe will sich künftig auf das Druckgeschäft konzentrieren.

Für CH Media bedeutet der Zukauf nach eigenen Angaben eine gezielte Ergänzung des bestehenden Anzeiger-Portfolios. Die Titel der Effingermedien passten sehr gut zur Produktpalette im Anzeigergeschäft, wird Peter Wanner, Verleger von CH Media, zitiert.

Zu CH Media gehören im Aargau auch die regionalen Wochenzeitungen «Der Landanzeiger» (Region Aarau) und «Wiggertaler» (Region Zofingen).