The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Chantal Brauchli präsidiert neu den Luzerner Gewerbeverband

Keystone-SDA

Chantal Brauchli ist die neue Präsidentin des Luzerner KMU- und Gewerbeverbands (KGL). Brauchli wurde am Mittwoch in Schötz von den Delegierten einstimmig zur Nachfolgerin von Peter With gewählt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie der KGL in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, ist Brauchli die erste Frau an der Spitze des Verbands. Sie ist 35 Jahre alt und führt in der Stadt Luzern ihr eigenes Holzbauunternehmen. Sie ist ferner für die FDP Mitglied des Grossen Stadtrats.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft