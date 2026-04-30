Chantal Brauchli präsidiert neu den Luzerner Gewerbeverband

Keystone-SDA

Chantal Brauchli ist die neue Präsidentin des Luzerner KMU- und Gewerbeverbands (KGL). Brauchli wurde am Mittwoch in Schötz von den Delegierten einstimmig zur Nachfolgerin von Peter With gewählt.

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(Keystone-SDA) Wie der KGL in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, ist Brauchli die erste Frau an der Spitze des Verbands. Sie ist 35 Jahre alt und führt in der Stadt Luzern ihr eigenes Holzbauunternehmen. Sie ist ferner für die FDP Mitglied des Grossen Stadtrats.