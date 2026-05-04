Chemikalie tritt auf Fabrikareal in Sachseln OW aus

Keystone-SDA

In Sachseln OW hat sich am Samstagabend auf einem Fabrikareal ein Chemieunfall ereignet. Die Chemikalie war laut Mitteilung der Kantonspolizei "gesundheitsschädlich". Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué stellten Passanten am Samstag fest, dass auf dem Fabrikareal in Sachseln eine Flüssigkeit aus Fässern auslief. Nach einer Erstintervention der Feuerwehr Sachseln konnte das Ereignis mit Unterstützung der Chemiewehr Emmen bewältigt werden.

Bei der ausgetretenen Chemikalie handelte es sich gemäss Polizeiangaben um einen gesundheitsschädlichen Stoff. Eine «unmittelbare Gefahr» für Menschen, Tiere und Umwelt konnte verhindert werden, wie es am Montag hiess. Im Einsatz standen Feuerwehren, Polizei und Chemiefachberater.