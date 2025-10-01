The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Chur budgetiert Defizit von zwei Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Stadt Chur budgetiert für das nächste Jahr seit längerer Zeit wieder ein negatives Ergebnis. Die Stadtregierung veranschlagt ein Defizit von zwei Millionen Franken. Grund für die roten Zahlen sind gemäss der Exekutive nicht zuletzt die vom Kantonsparlament beschlossenen Steuersenkungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einem Aufwand von 328 Millionen Franken rechnet Chur mit einem Ertrag von 326 Millionen. «Der Aufwand wächst stärker als der Ertrag», teilte die Stadt am Mittwoch mit. Nebst der Steuersenkung würden die wegfallende Dividende vom städtischen Strom- und Wasserversorger IBC sowie steigende Kosten bei sämtlichen Aufwandarten zu diesem Ergebnis beitragen.

Gegenüber dem Budget 2025 steigen die Aufwendungen um 5,8 Prozent und der Ertrag um 3,3 Prozent. Das Ergebnis des Budgets 2026 fällt somit um 7,5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr aus.

Für das Jahr 2026 werden Bruttoinvestitionen von 63 Millionen Franken ausgewiesen. Gemäss Volksbeschluss fliessen erneut 5 Millionen Franken an die IBC Energie Wasser Chur für das CO2-neutrale Wärme- und Kältenetz. Für den Bahnhof Chur West sind Ausgaben von 4,3 Millionen Franken vorgesehen und für die Bergbahnen Chur-Dreibündenstein sind eine Kapitalerhöhung sowie ein Baubeitrag von total 5,7 Millionen Franken geplant. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt tiefe 20,5 Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft