The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Country-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Keystone-SDA

Der US-Countrymusiker und Grammy-Gewinner Brett James ist bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat North Carolina ums Leben gekommen. Auch James' Ehefrau sowie seine Stieftochter, die mit ihm am Donnerstagnachmittag mit dem Kleinflugzeug unterwegs waren, starben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 57-Jährige war eine feste Grösse der Musikszene im Country-Epizentrum Nashville, Tennessee. Er schrieb Lieder für Stars wie Taylor Swift und Bon Jovi. Zu seinen grössten Hits zählt «Jesus, Take the Wheel», gesungen von Carrie Underwood, für den er 2007 mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde.

«Manche Dinge sind einfach unfassbar. Der Verlust von Brett James für seine Familie und unsere Musikgemeinde ist zu gross, um ihn in Worte zu fassen», schrieb Underwood in einem Instagram-Post am Freitag (Ortszeit). James sei ein «guter Kerl» gewesen, für sie der Inbegriff von «cool». Er hinterlasse eine Lücke, die wohl nie geschlossen werde, so die Sängerin.

Die Countrymusik-Vereinigung CMA würdigte ihr Vorstandsmitglied James: «Sein Talent, seine Grosszügigkeit und Freundlichkeit berührte unzählige Leben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen.» Auch die Nashville Songwriters Hall of Fame betrauerte auf ihrer Facebook-Seite den frühen Verlust ihres Mitglieds.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft