Das Jahr 2025 war im Kanton Bern trocken und mild

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat 2025 ein unterdurchschnittlich nasses und überdurchschnittlich warmes Jahr erlebt. Das schreibt die Berner Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) in ihrem am Montag veröffentlichten Hydrographischen Bulletin.

1 Minute

(Keystone-SDA) 2025 begann mit einem milden Winter und endete mit einem milden Dezember, der zudem trocken war. Dazwischen war der Kanton Bern von einem warmen und trockenen Frühling geprägt, der Sommer war heiss und trocken. Unterbrochen wurde dieser von einem nassen und kühlen Juli mit Gewittern und Starkniederschlägen, wie die BVD in einer Mitteilung schrieb. Auch der Herbst war überdurchschnittlich nass.

Die Pegelstände von Thuner- und Bielersee bewegten sich mehrheitlich im saisonal üblichen Bereich. Die ausgeprägte Trockenperiode im Frühjahr machte sich am Wasserstand des Brienzersees bemerkbar, wie es im Bulletin 2025 weiter hiess. Weil die Bedingungen in den Monaten Januar und Juli sowie im Herbst nass waren, musste der Kanton die Pegelstände gezielt regulieren.

Die Grundwasserpegel waren zu Beginn des Jahres auf einem hohen Niveau und erreichten aufgrund der insgesamt unterdurchschnittlichen Niederschläge zum Ende des Jahres wieder mehrheitlich durchschnittliche Werte.