Das Openair Frauenfeld geht mit Don Toliver und Sido an den Start

Keystone-SDA

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Das Stelldichein der Hip-Hop-Grössen im Thurgau geht in die nächste Runde: Mit dabei am Openair Frauenfeld vom 9. bis 11. Juli sind unter anderem Don Toliver, Gunna, Yeat sowie Sido & Friends. Wiz Khalifa hingegen sagte seinen Auftritt vor kurzem ab.

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(Keystone-SDA) Über 100’000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Festivalorganisatoren über das zweite Juli-Wochenende auf der Grossen Allmend in Frauenfeld. Täglich treten 20 bis 25 Künstlerinnen und Künstler auf. Zu den ganz Grossen gehören die US-Rapper Don Toliver, Gunna und Ken Carson. Auch die deutsche Rap-Ikone Sido wird einen Auftritt haben, und zwar am Donnerstagabend zusammen mit Special Guests.

Unter den weiteren angekündigten Acts sind beispielsweise die amerikanische Rapperin Bktherula, das US-Duo Homixide Gang, der deutsche Rapper Sosa La M oder die deutsche Musikerin Ceren. Abgesagt haben ihre Auftritte hingegen der US-amerikanische Rapstar Wiz Khalifa und der deutsche Rapper Haftbefehl.

«Wir freuen uns sehr, dass 90 Prozent der Tickets bereits eine Besitzerin oder einen Besitzer gefunden haben», hiess es am Mittwoch bei der Medienstelle des Openair Frauenfeld auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Billette seien in allen Ticketkategorien noch verfügbar.