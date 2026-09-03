Debatte um Kopftuchverbot an Schulen erreicht Berns Grossen Rat

Keystone-SDA

Teilen

Auch der bernische Grosse Rat wird sich demnächst mit einem Vorstoss für ein Kopftuchverbot an öffentlichen Schulen befassen. Nils Fiechter (SVP) hat eine Motion eingereicht, die vom Grossteil seiner Fraktion sowie Mitgliedern von FDP und EDU mitunterzeichnet wurde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Tragen von religiösen Kopfbedeckungen soll Frauen und Mädchen im Unterricht, in den Pausen sowie bei obligatorischen Anlässen grundsätzlich untersagt werden. Ausnahmen sollen gemäss Motion nur möglich sein, wenn sie nachweislich mit dem Bildungs- und Gleichstellungsauftrag der Schule vereinbar sind.

Für Lehrkräfte gälten an den Berner Volksschulen schon heute strenge Regeln, für Kinder fehle jedoch eine Regelung, heisst es im Vorstoss. Der bernische Grosse Rat solle dem Beispiel anderer Kantonsparlamente folgen.

So hatte der Zürcher Kantonsrat am vergangenen Montag ein Kopftuchverbot gefordert. Eine Woche zuvor hatte der Aargauer Grosse Rat eine entsprechende Forderung überwiesen. Wenn sich im bernischen Grossen Rat eine Mehrheit für Fiechters Motion findet, muss der Regierungsrat eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten.