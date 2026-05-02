Defekte an Abwaschmaschine löst Küchenbrand in Bellach SO aus

Keystone-SDA

In der Küche eines Reiheneinfamilienhauses im solothurnischen Bellach ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei vermutet, dass ein Defekt an einer Abwaschmaschine das Feuer auslöste.

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(Keystone-SDA) Die Meldung vom Brand ging gegen 23.40 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn ein, wie diese am Samstag mitteilte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei in dem Gebäude eine starke Rauchentwicklung feststellbar gewesen.

Der Brandherd in der Küche habe rasch lokalisiert und das Feuer gelöscht werden können, hiess es. Dadurch habe man ein Übergreifen des Brandes auf weitere Teile des Hauses verhindern können.

Alle Personen im Haus konnten den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die betroffene Wohnung war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die genaue Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Abklärungen von Spezialisten hätten ergeben, dass ein technischer Defekt an einer Geschirrspülmaschine das Feuer ausgelöst habe, schrieb die Polizei.