The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Delegation der USA und Iran auf dem Bürgenstock angekommen

Keystone-SDA

Nach tagelangem Hin und Her sollen die Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Verlauf des Sonntagvormittags auf dem Bürgenstock NW starten. Das teilte das Schweizer Aussenministerium am Sonntag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Delegationen werden angeführt von US-Vizepräsident J.D. Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Ghalibaf. Vance und seine Ehefrau waren laut dem Sprecher des US-Vizepräsidenten um 05.59 Uhr Ortszeit in Emmen LU gelandet.

Wenig später kam der pakistanische Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif als Vermittler in der Schweiz an, wie sein Büro auf X mitteilte. Zur pakistanischen Delegation gehört auch der pakistanische Armeechef, Asim Munir.

Die Gesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, befanden sich bereits seit Samstag auf dem Bürgenstock. Auch die Delegation aus Teheran war bereits am Samstagabend im Hotel eingetroffen.

Die Verhandlungen auf Expertenebene sollen nach ihrer Verschiebung vom Freitag am Sonntag beginnen. Ziel ist es, das am Mittwoch von Washington und Teheran unterzeichnete Grundsatzabkommen in eine endgültige Vereinbarung zu überführen. Bis zu einer abschliessenden Einigung dürfte der Prozess rund zwei Monate dauern. Auf der Traktandenliste steht unter anderem das iranische Atomprogramm.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft