Delegation der USA und Iran auf dem Bürgenstock angekommen

Keystone-SDA

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Nach tagelangem Hin und Her sollen die Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Verlauf des Sonntagvormittags auf dem Bürgenstock NW starten. Das teilte das Schweizer Aussenministerium am Sonntag mit.

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(Keystone-SDA) Die Delegationen werden angeführt von US-Vizepräsident J.D. Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Ghalibaf. Vance und seine Ehefrau waren laut dem Sprecher des US-Vizepräsidenten um 05.59 Uhr Ortszeit in Emmen LU gelandet.

Wenig später kam der pakistanische Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif als Vermittler in der Schweiz an, wie sein Büro auf X mitteilte. Zur pakistanischen Delegation gehört auch der pakistanische Armeechef, Asim Munir.

Die Gesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, befanden sich bereits seit Samstag auf dem Bürgenstock. Auch die Delegation aus Teheran war bereits am Samstagabend im Hotel eingetroffen.

Die Verhandlungen auf Expertenebene sollen nach ihrer Verschiebung vom Freitag am Sonntag beginnen. Ziel ist es, das am Mittwoch von Washington und Teheran unterzeichnete Grundsatzabkommen in eine endgültige Vereinbarung zu überführen. Bis zu einer abschliessenden Einigung dürfte der Prozess rund zwei Monate dauern. Auf der Traktandenliste steht unter anderem das iranische Atomprogramm.