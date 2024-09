Dennis Marbacher ist der neue Rosenkavalier

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der 32-jährige Dennis Marbacher wird in der neuen Staffel der TV-Show «Der Bachelor» rote Rosen an seine Verehrerinnen verteilen. Er hofft, in der Sendung seine grosse Liebe zu finden.

Irgendwann will Marbacher mit seiner Frau und Kindern in Thailand leben und die Welt bereisen. Die Richtige dafür hat er noch nicht gefunden, wie die Medienstelle des Senders 3+ am Montagmorgen mitteilte. Thailand wird Ausgangspunkt seiner Suche sein, denn dort treffen die Kandidatinnen und der Rosenkavalier aufeinander.

Der 32-Jährige arbeitet heute als Finanzberater und war früher Pöstler. Neben der Arbeit stählt der 1,95 Meter grosse Zürcher seine Muskeln im Fitnessstudio. Zum Krafttraining kam er, weil er früher in der Schule wegen seines Aussehens gemobbt wurde. Rückblickend habe ihn diese Erfahrung nicht nur körperlich sondern auch mental stärker gemacht.

Früher hätte er sich nicht vorstellen können, an einer Dating-Show teilzunehmen. Er habe sich nicht getraut, Frauen anzusprechen. Heute falle es ihm leicht, seinen Charme zu versprühen. Ob die Frauen ihm verfallen werden, wird sich ab dem 21. Oktober zeigen.