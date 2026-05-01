Der Bär kehrt ins Puschlav GR zurück

Keystone-SDA

Eine Wildkamera hat in den Wäldern zwischen Le Prese GR und Miralago GR einen Bären eingefangen. In dieser Region erschoss 2013 ein Wildhüter einen Braunbären, der von den Behörden als Sicherheitsrisiko eingestuft worden war.

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(Keystone-SDA) Nach den jüngsten Meldungen über das Vorkommen im Unterengadin wurde nun laut Website des Bündner Amtes für Jagd und Fischerei auch ein Bär weiter südlich im Puschlav gesichtet. Die Anwesenheit des Tieres wurde demnach am 29. April durch eine private Wildkamera bestätigt.

Seit mehreren Jahren war südlich des Berninas kein Bär mehr entdeckt worden. Die letzte Sichtung war im Frühjahr 2020, als ein Exemplar am helllichten Tag mit einem Handy in einem Jagdgebiet nahe dem Berninapass gefilmt wurde.

Von 2012 bis 2013 hatte das Auftreten des Braunbären M13 im Puschlav verschiedene Probleme verursacht. Das Tier hatte seine Scheu vor Menschen verloren und sich auf der Suche nach Nahrung auch Siedlungen genähert. Am 19. Februar 2013 wurde er in der Ortschaft Miralago erschossen.