Der Hockey Club Luzern gewinnt den Sportpreis der Stadt Luzern

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern zeichnet den Hockey Club Luzern (HCL) mit dem Sportpreis 2025 aus. Sie würdigt damit das Engagement des Vereins und seine vorbildliche Förderung von Mädchen und Frauen im Eishockey, wie es im Communiqué am Mittwoch hiess.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 1998 gegründete Verein engagiere sich stark für die «Verbreitung des Eishockeysports in der Region» und die Gleichstellung im Sport. Besonders die Förderung von Mädchen und Frauen im Eishockey überzeugte die Jury, hiess es in der Mitteilung. Der Anteil von Mädchen im Nachwuchsbereich ist stark gestiegen, so zählt das Frauenteam über 30 Spielerinnen.

Die Preisübergabe findet am 12. November im Rahmen der Sportlerinnen-Ehrung statt, an der 158 Athletinnen und Athleten aus 18 Vereinen für ihre Erfolge an nationalen und internationalen Wettkämpfen ausgezeichnet werden.

Der städtische Sportpreis ist mit 5000 Franken dotiert. Heuer stand er unter dem Schwerpunktthema «Mädchensportförderung».