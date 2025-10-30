Der in Baar ZG verunfallte Bauarbeiter ist im Spital verstorben

Keystone-SDA

Der Arbeiter, welcher am Freitag in Baar bei einem Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt worden ist, ist am Dienstag im Spital verstorben. Wie es zum Unfall kam, war am Donnerstag noch nicht geklärt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 50-Jährige arbeitete auf einer Baustelle. Er sass im Führerstand eines kleinen Baggers, als ein Deckenelement auf diesen stürzte. Er wurde lebensgefährlich verletzt und von der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Am Dienstag sei der Mann seinen Verletzungen erlegen, teilten die Zuger Strafuntersuchungsbehörden am Donnerstag mit. Die Untersuchungen zur Unfallursache seien noch nicht abgeschlossen.